Edirneli helvacı aile mesleğini geleneksel usullerle sürdürüyor

Helvacı ailenin 3. kuşak temsilcisi olan Ergülen, müşterilerine günlük taze helva sunmak için sabahın erken saatlerinde üretim tesisine gidiyor.

Ergülen, pancar şekerine ilave ettiği su ve çöven otunu bakır teknede kıvama gelinceye kadar karıştırıyor, ardından kentte yetiştirilen susamdan üretilen tahini ilave ediyor. Elle yoğurma sürecinin ardından helva hazır hale geliyor.

Dedesinin 1933 yılında başladığı helvacılığı sürdüren Ergülen, üretimin ardından dükkana giderek müşterilerini bekliyor.





Ergülen, dedesi ve babasından öğrendiği pişirme usullerini sürdürdüğünü söyledi.

Helvasının lezzetinin, yerli susamdan elde edilen tahin ve geleneksel yöntemlerden geldiğini belirten Ergülen, "Ana maddeler tahin ve pancar şekeri çok önemli. Daha sonra elimiz ve gözümüzle lezzetli bir helva hazırlamaya çalışıyoruz." dedi.

Ergülen, lezzetli helva yapımını öğrenmek için uzun bir çıraklık dönemi gerektiğini ifade etti.

Ata mesleğini severek sürdürdüğünü anlatan Ergülen, şunları kaydetti:

"Helvada kullanılan malzemelerin ölçüsünü belirlemek ustalık istiyor. Şeker ve tahin kıvama geldikten sonra kürek ve elle belirli aralıklarla karıştırılır. Sonra helvanın içindeki şeker kırıntıları eriyene kadar yoğurulur.

Tahin helvası enerji veren bir tatlıdır ve vücut ısısını artırır. Bundan dolayı kış aylarında daha çok tüketilir. Yoğun çalışma dönemimiz havaların soğumasıyla başlayıp nisana kadar devam eder. Sınır kenti olmamız nedeniyle Bulgaristan ve Yunanistan'dan da müşterilerimiz var. Tahin helvasını çok beğeniyorlar."