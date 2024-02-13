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Güncel
AA 13.02.2024 22:27

Tokat'ta Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinin ihalesi yapıldı

Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinin ihalesinin yapıldığını bildirdi.

Tokat'ta Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinin ihalesi yapıldı

Vali Hatipoğlu, yazılı açıklamasında, Cumhurbaşkanlığı kararı ile Türkiye'de bir ilk olarak Tokat Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği tarafından Çamlıbel beldesinde bulunan 120 bin metrekare alanın Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine tahsis edildiğini aktardı.

Barınağın bu yıl hizmete girmesinin planlandığını belirten Hatipoğlu, bin hayvan kapasitede olan barınakta hayvan tedavisi, kısırlaştırma, kayıt altına alma, bakım ve rehabilitasyon faaliyetlerinin gerçekleştirileceğini anlattı.

Modern, hayvan refahına uygun, alttan ısıtmalı barınaklarda hayvanların her türlü fizyolojik ihtiyaçlarına cevap verebilecek alet ekipman ve yetişmiş insan kaynağı gücü bulunacağını vurgulayan Hatipoğlu, "Proje bedeli yaklaşık 60 milyon lira olan barınağımızın tam faaliyete geçmesi ile yılda 2 bin hayvanda kısırlaştırma ve bakım faaliyeti gerçekleştirilmesini hedefliyoruz. Böylece sahipsiz hayvanların popülasyonlarının kontrol altına alınması, hayvan refahına uygun şekilde yaşamalarının sağlanması, hastalık tedavilerinin yerine getirilmesi, aşılanmaları ve rehabilitasyonlarının sağlanması yapılacaktır." ifadesini kullandı.

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