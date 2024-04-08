Çok Bulutlu 15.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 08.04.2024 11:46

Kırşehir'de hayırsever kadınlar 5 yılda 900 kişinin veresiye borcunu ödedi

Osmanlı döneminden gelen, ihtiyaç sahiplerinin borçlarının ödendiği "zimem defteri" geleneğini yaşatan Kırşehirli hayırsever kadınlar, 5 yılda 900 ihtiyaç sahibinin veresiye borcunu ödedi.

Kırşehir'de hayırsever kadınlar 5 yılda 900 kişinin veresiye borcunu ödedi

"Zimem defteri" geleneğini yaşatmak amacıyla 5 yıl önce Taliha Sin öncülüğünde bir araya gelen gönüllü kadınlar, hayırseverlerden topladıkları parayla kent merkezindeki bakkallarda veresiye defterindeki borçları kapatıyor.

Sin, AA muhabirine, 5 yıl önce ramazan ayında "zimem" geleneğini gerçekleştirmek çıktıkları yolda 75-80 hayırseverin yardımlarıyla geleneği sürdürdüklerini söyledi.

Her geçen yıl sayılarının ve yardım miktarının artmasından dolayı mutlu olduklarını dile getiren Sin, "Allah'a şükürler olsun çoğaldık ve bu sene 5. yılımızı tamamladık. Bu kapsamda Kırşehir'in kenar mahallelerindeki bakkalları titizlikle araştırıp, ihtiyaç sahiplerinin borçlarını tespit ediyoruz. Bizler zimem geleneğini yerine getiriyoruz. Bu 5 yıllık süreçte 900'den fazla ihtiyaç sahibi insanımızın borcunu kapatmış olduk." diye konuştu.

"Hayrın miktarı yok"

Sin, borcu olan ihtiyaç sahiplerini rencide etmeden destek verdiklerine dikkati çekti.

İnsanların da geleneğe alıştıklarını ifade eden Sin, "Ramazan ayının birinci gününden itibaren hayırseverler para ulaştırmaya başladı. Hayrın miktarı yok. Bazıları 10-20 lira, bazıları ise bin-2 bin lira getirdi. Bizim için önemli olan katılım sağlamalarıdır. Hayırseverlerden Allah razı olsun." dedi.

"Her yerden yardım geliyor, insanımız bize katılım sağlıyor"

Bu yıl ramazan ayında Bağbaşı, Mehtap Tepesi, Kındam, Çukurçayır ve Medrese mahallelerindeki vatandaşlara ulaştıklarını anlatan Sin, şunları kaydetti:

"Her yerden yardım geliyor, insanımız bize katılım sağlıyor. Kırşehir ile şehir ve yurt dışından yardım gönderiyorlar. Özellikle kadınlar pazar harçlıklarını ulaştırıyorlar. Böyle bir hayra katılım sağlamaktan onlar da çok mutlu oluyorlar. Allah hayırlarını kabul etsin. Tamamı gönüllü kadınlardan oluşan insanlarımızla Allah ömür verdikçe ihtiyaç sahiplerine her sene ulaşmaya devam edeceğiz."

Bağbaşı Mahallesi'nde bakkal işleten Hüseyin Azılı da gönüllü kadınlara, yaptıkları çalışmalar için teşekkür etti.

İhtiyaç sahibi vatandaşların bu durumdan çok mutlu olacağını vurgulayan Azılı, "Hayırsever kadınlar geldi, ihtiyaç sahiplerinin borçlarını ödeyip sildirdiler. Geldiklerinde veresiye defterindeki borçları tek tek tespit ettik. İhtiyaç sahiplerinin borcunu kapatan, onlara yardım eden kadınlarımızdan Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.

ETİKETLER
Kırşehir
Sıradaki Haber
Hatay'da çocuklar ramazanın maneviyatını camideki etkinliklerle öğreniyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:21
Sanayi üretim endeksi şubatta arttı
13:19
Tüketiciler en çok ayıplı mal ve hizmetlerden şikayet etti
13:14
İstanbul'un en yaşlı muhtarı görevi devretti
13:08
Gaz pedalı takılı kalan İETT otobüsü duraktaki otobüslere çarptı
13:02
Reklam Kurulu'ndan "Gıda Dedektifi" hesabına 550 bin lira ceza
13:00
UAD'de Almanya aleyhine "Filistin’de soykırıma ortaklık" gerekçesiyle açılan dava başladı
Mersin'in doğa harikası: Yerköprü Şelalesi
Mersin'in doğa harikası: Yerköprü Şelalesi
FOTO FOKUS
Emniyet şeridini ihlal eden sürücüler ambulansa zor anlar yaşattı
Emniyet şeridini ihlal eden sürücüler ambulansa zor anlar yaşattı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ