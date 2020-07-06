Kırşehir Ticaret Borsası'nın 55 bin ton kapasiteli depolarını kiralayan tüccarlar, çiftçiden arpayı tonu 1250 ila 1300 liradan satın alıyor.

Kırşehir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu üyesi de olan tüccar Mevlüt Toprak, gazetecilere yaptığı açıklamada, hububat hasadının arpa ile başladığını, buğday ve nohut ile devam ettiğini söyledi.

Hububat sezonunun yaklaşık 40 gün sürdüğünü belirten Toprak, arpa hasadının bitme aşamasına geldiğini, çiftçilerin ürünlerini tüccara ve Toprak Mahsulleri Ofisi'ne sattığını kaydetti.

Arpanın tüccarlar tarafından satın alındıktan sonra ağırlıklı olarak besicilere pazarlandığını vurgulayan Toprak, şöyle konuştu:

"Çiftçilerimiz ürünlerini borsadaki tüccara da satıyor. Esnaf arkadaşlarımızla burada alım yapıyoruz. Kırşehir Ticaret Borsası'ndaki depoların kapasitesi yaklaşık 55 bin ton civarında. Depoları kiralayan tüccarlar ürünleri burada depoluyor. Geçen sene arpa, ton başına 1050 ila 1100 liraydı. Bu sene ise 1250 ila 1300 aralığında devam etmektedir. Özellikle ürünün hektolitresini, içindeki yabancı maddesine göre değerlendiriyoruz. İyi ürünler iyi fiyata satılıyor."

Kırşehir Ticaret Borsası üyesi Nuri Durdu da bu yıl olumsuz iklim koşulları nedeniyle arpada kısmen verimin düştüğünü belirterek, "Arpanın kalitesi köy köy bile değişiyor. Biz de kalitesine göre satın alarak depolarımıza koyuyoruz. Buralarda hayvancılık da çok geliştiği için genelde aldığımız arpayı besicilere satarız." diye konuştu.