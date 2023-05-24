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Güncel
İHA 24.05.2023 11:57

Kırşehir'de bin 800 kişi evde bakım ödemesi

Kırşehir'de, bin 800 kişi evde bakım hizmetlerinden faydalanıyor.

Kırşehir'de bin 800 kişi evde bakım ödemesi

Yüzde 50 ve tam bağımlı engelliler, asgari ücretin 3'te biri altında geliri olması durumunda evde bakım hizmetlerinden faydalanabiliyor.

Vatandaşın taleplerinin de değerlendirilerek her geçen gün geliştirilen evde bakım hizmetleri olanakları öğrencilerin geliştirdiği projelerle de şehirde önemini arttırıyor. Yüzde 50 ve tam bağımlı engel durumuna göre hizmet veren birimde; aylık gelir durumuna göre 4 bin 336 TL ödeme yapılıyor.

Vatandaşların il merkezine gelerek yorulmaması adına Kırşehir'in Kaman ve Çiçekdağı ilçelerinde de Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü bünyesinde hizmet veriliyor.

Oluşturulan 3 merkezle birlikte verilen imkan ve hizmetinde kalitesi arttırılıyor.

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