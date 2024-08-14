Açık 33.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 14.08.2024 15:24

Kırşehir'de Asayiş ve Güvenlik Toplantısı yapıldı

Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara başkanlığında Asayiş ve Güvenlik Toplantısı yapıldı.

Kırşehir'de Asayiş ve Güvenlik Toplantısı yapıldı

Valilikteki toplantı, Buhara, İl Jandarma Komutanı Albay Sadık Gülecen ve İl Emniyet Müdürü Erdoğan Kartal'ın da katılımıyla gerçekleştirildi.

Emniyet ve jandarma güçlerinin temmuz ayında yaptığı çalışmaların değerlendirilmesinin ardından Vali Buhara, bu ay 142 aranan şüphelinin yakalandığını, havaya ateş etme olayları ile ilgili olarak 5 av tüfeği, 2 tabanca ve 1 kurusıkı tabanca ele geçirildiğini, şüpheliler hakkında adli ve idari işlem yapıldığını söyledi.

Ulusal güvenliği tehdit eden terör örgütlerine yönelik 5 başarılı operasyon gerçekleştirilerek 7 şüphelinin yakalandığını, 4 şüphelinin ise sınır dışı edildiğini vurgulayan Buhara, FETÖ/PDY terör örgütüne üye olma suçu kapsamında 6 yıl 3 ay hapis cezası kesinleşmiş 3 hükümlünün yakalanarak cezaevine teslim edildiğini aktardı.

Narkotik suçlarla mücadele kapsamında son bir ayda 17 operasyon düzenlenip, gözaltına alınan 22 şüpheliden 3'ünün tutuklandığını aktaran Buhara, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yapılan toplam yakalamalar ile yaklaşık 175 bin lira vergi kaybının önüne geçildiğini de söyledi.

Buhara, düzensiz göçmenlere yönelik şok uygulamalar kapsamında 52 düzensiz göçmenin yakalanarak sınır dışı edildiğini, son 2 yılda kentte düzensiz göçmen sayısında yüzde 48 azalma olduğunu da ifade etti.

ETİKETLER
Kırşehir
Sıradaki Haber
Osmanlı çinilerinin benzerleri Kütahya'da özel tekniklerle üretiliyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:46
ASELSAN'dan 32 milyon euroluk anlaşma
15:36
2 milletvekili ve 13 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı
15:07
Katil İsrail askerleri Gazze'nin Refah kentinde 2 Sivil Savunma mensubunu öldürdü
14:59
İzmir'de terör operasyonu: 15 şüpheli gözaltı
14:57
Hakan Fidan Türkmenistanlı mevkidaşı ile görüştü
14:58
Teröristlerin kullandığı yaşam malzemeleri imha edildi
Çocukluk hayalinin peşinden giden müezzin ressam 2 sergi açtı
Çocukluk hayalinin peşinden giden müezzin ressam 2 sergi açtı
FOTO FOKUS
Emine Erdoğan'dan 23. yıl mesajı
Emine Erdoğan'dan 23. yıl mesajı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ