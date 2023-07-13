Açık 27.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 13.07.2023 20:17

Kırşehir'de anız yangınına müdahale sırasında traktörü devrilen çiftçi yaşamını yitirdi

Kırşehir'in Boztepe ilçesinde anız yangınının söndürülmesi çalışmalarına destek veren çiftçi, devrilen traktörünün altında kalarak hayatını kaybetti.

Kırşehir'de anız yangınına müdahale sırasında traktörü devrilen çiftçi yaşamını yitirdi

İlçe merkezi ile Eskidoğanlı köyü arasındaki tarlada henüz belirlenemeyen nedenle anız yangını çıktı.

Yaklaşık bin dönüm araziyi kısa sürede etkisi altına alan yangında, buğday ekili alanlar da zarar gördü.

Yangın söndürme çalışmalarına destek veren çiftçi M.B'nin (55) yönetimindeki traktör, tarla içindeki su kanalına devrildi.

Traktörün altında kalarak ağır yaralanan çiftçi, kaldırıldığı Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşamını yitirdi.

Öte yandan yangın, itfaiye ekipleri ve çevredeki köylülerin çabalarıyla söndürüldü.

Kırşehir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, saat 14.00'te henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında arpa ve buğday ekili yaklaşık 700-800 dekar alanda ürün zararı meydana geldiği belirtildi.

Yangının kısa zamanda kontrol altına alınarak daha geniş alanlara sirayet etmesinin önüne geçildiği aktarılan açıklamada, soğutma çalışmalarının devam ettiği, yangınla ilgili idari ve adli tahkikata başlandığı ifade edildi.

ETİKETLER
Kırşehir
Sıradaki Haber
Karaman’da çıkan yangında bağ evi kullanılamaz hale geldi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:59
Diyarbakır'da narkotik operasyonunda 13 tutuklama
20:55
BM: Çatışmadan kaçanlar için küresel dayanışma gerekli
20:44
El frenini çekmeyi unuttuğu otomobil göle düştü
20:49
Yerebatan Sarnıcı'nda kimyasal koku paniği
20:22
Drift yapan sürücü kazaya neden oldu
20:23
ABD'den ChatGPT'yi geliştiren OpenAI'a soruşturma
İstanbul'da sıcak hava etkili oldu
İstanbul'da sıcak hava etkili oldu
FOTO FOKUS
Tamir ettiği kamyonetin altında kalmaktan son anda kurtuldu
Tamir ettiği kamyonetin altında kalmaktan son anda kurtuldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ