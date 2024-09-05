Kırşehir'de 1 ton 600 kilogram kaçak tütüne ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte vergi kaybı ve halk sağlığını tehdit edecek yetkisiz satıcılarla mücadele amacıyla çalışma başlattı.

Saha ve analiz çalışmaları kapsamında, iki iş yerine doğu illerinden satışa hazır kaçak kıyılmış tütün getirildiği bilgisine ulaşan ekipler, bu iş yerlerine operasyon düzenledi.

İş yerleri ve depolarında yapılan aramada, satışa hazır 1 ton 600 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Gözaltına alınan Z.D. ve S.Ç. hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.