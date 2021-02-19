Kırklareli Valisi Osman Bilgin, valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda, bölgedeki yöresel ürünlerin son yıllarda coğrafi işaret alarak tescillendiğini söyledi.

Bu ürünlerin bölge ekonomisine büyük katkı sağlayacağını belirten Bilgin, "Özellikle meşe balı başta olmak üzere kıvırcık koyun, beyaz peynir ve hardaliyeye coğrafi işaret tescili yapıldı. Coğrafi işaret belki bundan 10 yıl, 20 yıl önce önem arz etmiyordu. Ama artık çok önem arz ediyor." dedi.

Kırklareli beyaz peynirinin artık başka bir isimle piyasaya sürülemeyeceğini dile getiren Bilgin, şöyle devam etti:

"Kırklareli peynirimiz maalesef ya Ezine ya da Edirne peyniri olarak tüketiciler tarafından biliniyor ve algılanıyor. Kırklareli beyaz peynirinin gerçekten coğrafi manada yörenin insanları tarafından üretildiğini, halkımızın beğenisine sunulduğunu belirtmek istiyorum. Meşe balı da çok önemli. Son dönemde yapılan bilimsel araştırmalarda insan sağlığı açısından olumlu etkisi olduğu hepimiz tarafından bilinmekte. Hardaliyemiz sadece bölgenin ve Kırklareli'nin özel bir ürünü. Kıvırcık koyunumuz çok önemli. Coğrafi işaret olarak tescillenip tanıtımının daha da yaygınlaştırılması için özellikle 'Köyüme Dönmek İçin Bir Sürü Nedenim Var Projesi'yle birlikte destek vererek çiftçilerimize üretimin yaygınlaştırılmasını sağlıyoruz."

Trakya Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA) Genel Sekreteri Mahmut Şahin de bölge ekonomisinin gelişmesi açısında coğrafi işaretlerin önem taşıdığını söyledi.

Coğrafi işaret ile üretimlerde bir standart oluşturulduğunu aktaran Şahin, şunları kaydetti:

"Meşe balına yurt içi ve yurt dışından talepler arttı. Balımız vitamin açısından ve antioksidan değerinin yüksek olmasından dolayı Katar gibi, Kuveyt gibi ülkelerden sipariş gelmekte, hem de ülkemizde e-ticaret üzerinden ciddi sipariş gelmektir. Meşe balı üretimi 2019 yılında 300 ton iken, 2020 yılında sıcaklıktan dolayı 100 tona düştü. 300 üreticimiz var, bu yıl ve 2022 yılında 400-500 tona çıkarmak ve yurt dışına açılmak istiyoruz."