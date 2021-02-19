İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şehzadeler İlçesi Bayındırlık Mahallesi'nde depo olarak kullanılan 2 adreste kaçak tütün ve makaron bulunduğu ihbar üzerine çalışma başlattı.

Adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 258 bin makaron, 16 bin sarma sigara, 133 kilogram kıyılmış tütün ile 120 sigara sarma makinesi ele geçirdi.

Polis ekipleri, 1 şüpheliyi gözaltına aldı.