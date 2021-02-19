Haber Giriş: 19 Şubat 2021 Cuma 17:50Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Adıyaman'da otomobil takla attı: 3 yaralı
[Fotoğraf: İHA]
Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde otomobilin takla atması sonucu aynı aileden 3 kişi yaralandı.
Gölbaşı istikametinden Kahramanmaraş istikametine giden Ahmet C. idaresindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak tarlaya uçtu.
Karayolunun 20. Kilometresinde meydana gelen kazada sürücü ile birlikte Yasemin ve Ömer Mirza C yaralandı.
Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Pazarcık Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Etiketler: Trafik Kazası
Son Haberler
- 09:54
- 09:54
- 09:48
- 09:28
- 09:47
Sıradaki Haber
Kayseri'de gecekonduda çıkan yangın hasara neden oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz