Haber Giriş: 28 Nisan 2022 Perşembe 09:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırklareli'nde silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. 1 kişi gözaltına alındı.
Güneş Mahallesi Sakızköy Caddesi'nde Hasan S, Emrah S. ve B.Ö arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine B.Ö, silahla Hasan S. ve Emrah S.'ye ateş etti.
Yaralanan iki kişi haber verilmesi üzerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesine kaldırıldı.
B.Ö. polis ekiplerince gözaltına alındı.
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