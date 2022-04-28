Malatya’nın Akçadağ ilçesinde ilçe belediyesi tarafından düzenlenen iftar programına 2 bin kişi katıldı.

Akçadağ Belediyesi tarafından ilçe bağlı Başpınar Mahallesi’nde bulunan sosyal tesislerde iftar programı düzenlendi.

Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan’ın yanı sıra 2 bine yakın vatandaşın katıldığı programda okunan ezanla oruçlar açılırken, Başkan Kazgan programa katılan vatandaşlarla yakından ilgilendi.

Çok sayıda siyasi parti, STK ve oda başkanlarının da katıldığı programda bir de konuşma yapan Başkan Kazgan birlik ve beraberlik mesajları vererek vatandaşların yaklaşan ramazan bayramını tebrik etti.