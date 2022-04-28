Haber Giriş: 28 Nisan 2022 Perşembe 09:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karaburun'da imece usulü iftar düzenlendi
[Fotoğraf: AA ARŞİV]
İzmir'in Karaburun ilçesinde Kadir Gecesi'nde geleneksel hale getirilen imece usulü iftar programı düzenlendi.
Parlak Mahallesi'nde, mahalle sakinlerinin desteğiyle düzenlenen iftarda hep birlikte pişirilen iftarlıklarla mahalle meydanında oruçlar açıldı.
Mahalle muhtarı Kadriye Gültekin, Kadir Gecesi iftar vermenin bir gelenekleri olduğunu söyledi.
Gültekin, hali vakti yerinde olan mahallelilerin desteğiyle imece usulü iftar yapıldığını belirterek, "Çobanların verdiği küçükbaş hayvanlarla kavurma yapıyoruz. Yanında nohut, pilav ve tatlı ikram ediyoruz. Burada güzel olan mahalledeki herkesin iftar için katkıda bulunması. Bayram sabahları da hayırseverlerin desteğiyle pilav ve kavurma ikramı yapıyoruz" dedi.
Etiketler: İzmir Ramazan Ayı
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