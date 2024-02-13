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Güncel
İHA 13.02.2024 13:14

Kırklareli'nde sağanak etkili oldu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Kırklareli'nde etkili olan sağanak, çiftçileri sevindirdi.

Kırklareli'nde sağanak etkili oldu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Kırklareli'de sağanak etkili odu. Çiseleyerek başlayan yağış kısa süre etkisini artırdı.

Yağmurdan bazı vatandaşlar şemsiyeleriyle korunmaya çalışırken, bazıları da otobüs durakları ve dükkanların tenteleri altına sığındı. Hava sıcaklığının 8 derece ölçüldüğü kentte yağışların devam etmesi bekleniyor.

Yağmurun çiftçinin yüzünü güldürdüğünü söyleyen Mehmet Solak, yağmurun tarlaya, toprağa çok iyi geldiğini, kar yağmasının toprağa daha fazla faydalı olacağını ifade etti.

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