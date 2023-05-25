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Güncel
AA 25.05.2023 09:36

Kırklareli'nde ormanlık alan turizme kazandırılacak

Kırklareli'nin Kavaklı beldesindeki ormanlık alan "Alternatif Turizmin Macera Dolu Rotası: Korupark Projesi" kapsamında macera ve doğa sporları parkurları oluşturularak ziyarete açılacak.

Kırklareli'nde ormanlık alan turizme kazandırılacak
[Fotograf: AA]

Kırklareli Valiliğince hazırlanan ve Trakya Kalkınma Ajansının 2023 Yılı Turizmin Geliştirilmesi ve Çeşitlendirilmesi Mali Destek Programı kapsamında desteklenecek "Alternatif Turizmin Macera Dolu Rotası: Korupark Projesi"nin imza töreni yapıldı.

Vali Birol Ekici'nin makamında gerçekleştirilen törende, Ekici ile Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin protokolü imzaladı.

"Ormanlık alanın Korupark olarak spor turizmine kazandırılmasını hedefledik"

Kırklareli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün de proje ortağı olarak yer alacağını ifade eden Ekici, projenin uygulama süresinin 15 ay olarak belirlendiğini söyledi.

3 milyon 324 bin 365 lira maliyet ile yüzde 45'i Trakya Kalkınma Ajansı tarafından karşılanacak projenin hayata geçirileceğini aktaran Ekici, şunları kaydetti:

"Kavaklı korusu, Trakya'da turizm hacminin arttırılarak 2013-2023 Turizm Master Planı'nında belirlenen turizm koridorunda alternatif turizm potansiyeli taşıyor. Bu kapsamda Korupark olarak spor turizmi alanında geliştirilmesini hedefliyoruz. Proje ile 3 farklı bölgede konsept macera ve doğa sporları oyunu kurulumu gerçekleştirilecek. İçerisinde 7 oyunlu kütükler arası ip parkuru, hamak köprü, sallanan lastik, dev adım, mayın tarlası, tuzak ipler, yatay kütük köprü, örümcek ağı, tırmanma duvarı, kader atlayışı oyun alanları olacak. Ayrıca gelen yolcuların karşılanması için tak yapılıp, oyunların ve alanın güvenliği amacıyla etrafı çit ile çevrilecek. Gelen yerli ve yabancı turistlerin sayısının tutulabilmesi için turnikeler ve güvenlik kulübesi yapılacak."

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