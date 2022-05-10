Vali Osman Bilgin, festival alanında düzenlenen törende, alan içerisinde bulunan tarihi gar binasının restore edildiğini ve diğer tarihi binaların da restore edileceğini söyledi.

Yeşili ve doğayı korumanın önemine değinen Bilgin, "4 yıl önce şehre girdiğimde bu alan gözüme çarptı. Bu alanda düzensiz ve çarpık satış alanlarının olduğunu görüyorduk. Aynı zamanda lunapark alanı vardı. Özellikle gençlerimizin uyuşturucu konusunda çok önemli sorunlar yaşadığı bir alandı." dedi.

Kırklareli'nde inşa edilecek Millet Bahçesi'nin Türkiye'de bu kadar geniş alana sahip ve yeşil alanı içerisinde barındıran nadir yerlerden olacağını vurgulayan Bilgin, "Burası çok önemli bir yaşam merkezi olacak. Kırklareli'nin var olan kaliteli yaşam kültürüne katkı sağlamış olacağız." diye konuştu.

AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz ise festival alanının kent için önemli olduğunu dile getirdi.

Kentin artık gelişerek büyüdüğünü vurgulayan Minsolmaz, "Millet Bahçemiz artık kentimizin bir gerdanlığı olacak." ifadelerini kullandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Ersoy Canbek ise Millet Bahçesi hakkında bilgi verdi.

Konuşmaların ardından İl Müftüsü Aydın Yığman tarafından dua okundu ve temel atma töreni gerçekleştirildi.

Millet Bahçesi içerisinde bisiklet yolu, koşu yolu, kaykay pisti, festival alanı, açık hava sineması, ateşsiz piknik alanı, dinlenme oturma alanları, çocuk oyun alanları, kültür fizik alanlar, kamelyalar, kuru havuz ve 8 ticari ünite inşa edilecek.

Proje kapsamında mevcut 587 ağaca ilave olarak 831 ağaç dikilecek, 4 bin 431 çalı formlu bitki türü, 6 bin 650 sarılıcı, çok yıllık otsu bitkiler ekilip, yaklaşık 32 bin 300 metre kare alan çimlendirilecek.