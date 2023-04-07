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Güncel
AA 07.04.2023 12:55

Kırklareli'nde kendilerini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan şüpheliler yakalandı

Kırklareli'nde kendilerini polis olarak tanıtıp bir kişiyi 100 bin lira dolandırdığı iddia edilen 2 zanlıdan biri tutuklandı.

Kırklareli'nde kendilerini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan şüpheliler yakalandı
[Arşiv]

Alınan bilgiye göre, polis merkezine müracaat eden E.E, telefonla arayan kişilerin kendilerini polis olarak tanıtıp, 100 bin lira karşılığında kendisine operasyon yapmayacaklarını bildirerek, para istediğini söyledi.

E.E, şüphelilerin banka hesabına 100 bin lira gönderdiğini belirtti.

Çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüpheliler T.M ve M.A'yı Bahçelievler Emniyet Müdürlüğü ekipleri işbirliğinde İstanbul'da düzenlediği operasyonla yakaladı.

Kırklareli'ne getirilen şüphelilerden emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden T.M, sulh ceza hakimliğince tutuklandı. M.A ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ayrıca şüphelilerden ele geçirilen 100 bin lira ise mağdur E.E'ye teslim edildi.

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