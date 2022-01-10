Haber Giriş: 10 Ocak 2022 Pazartesi 12:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırklareli'nde kaçak kazı yapan şüpheliler kazdıkları 25 metrelik çukurda yakalandı
[Fotoğraf: AA ]
Kırklareli'nde jandarma ekipleri kaçak kazı yapan 3 şüpheliyi suçüstü yakaladı.
Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yündalan köyünün Meralık mevkisinde kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.
Ekipler bölgede yaptığı incelemede 1,5 metre çapında, 25 metre derinliğinde çukur içerisinde şüphelilerin olduğunu tespit etti.
Düzenlenen operasyonda İ.A, S.U. ve E.A. kazdıkları çukurda yakalandı. Şüpheliler gözaltına alındı.
Zanlıların çukuru jeneratöre bağladıkları elektrikli kazıcıyla kazdıkları, çukura halatla indikleri tespit edildi.
Operasyonda derin arama dedektörü ile kazı malzemeleri ele geçirildi.
Etiketler: Kırklareli
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