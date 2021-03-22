Haber Giriş: 22 Mart 2021 Pazartesi 17:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırklareli'nde iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
D-100 kara yolunun 10. kilometresinde Yasemin B. idaresindeki otomobille Mehmet K. yönetimindeki otomobil çarpıştı.
Kazada sürücülerle araçta bulunan Firdevs B. yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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