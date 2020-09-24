Haber Giriş: Kaynak: AA
Kırklareli'nde FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 4 kişi adliyeye sevk edildi
[Fotoğraf: AA]
Kırklareli'nde FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 kişi adliyeye sevk edildi.
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında dün gözaltına alınan 3'ü muvazzaf, biri eski asker 4 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Muvazzaf askerlerden F.Y, A.B, S.Ç. ile eski asker R.Ç. hastanedeki sağlık kontrollerinin ardından adliyeye götürüldü.
Son Haberler
- 13:13
- 13:03
- 13:18
- 12:58
- 13:06
Sıradaki Haber
İzmir'de emekli öğretmeni öldürdüğü iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz