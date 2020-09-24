Jandarma ekipleri, İçişleri Bakanlığının talimatıyla salgınla etkin mücadelenin sürdürülebilmesi için İslahiye-Hassa kara yolunda denetim gerçekleştirdi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uygulama noktasında yapılan denetimlerde araç sürücüleri ve yolculara maske takmaları uyarısı yaptı.

Öte yandan denetime devam eden ekipler, iş yeri sahiplerine ve çalışanlara maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulmasının önemini anlattı.

Jandarma ekiplerinin mahallelerde ve ilçe merkezinde belirlenen noktalarda uygulamalarına devam edeceği belirtildi.