İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, sigara kaçakçılığı ile ilgili bir iş yerine düzenlediği operasyonda, 10 kilo 500 gram kıyılmış tütün, 260 adet 20'lik içi dolu makaron, 5 kilogram kıyılmış tütün, 58 adet 200'lük, 18 adet binlik olmak üzere 76 içi boş makaron, 2 kilo 125 gram nargile tütünü ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında "5607 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan adli işlem yapıldı.