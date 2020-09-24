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Ataşehir'de sigara kaçakçılığı operasyonu
[Fotoğraf: AA]
Ataşehir'de gerçekleştirilen operasyonda çok miktarda kaçak sigara ve sigara üretiminde kullanılan malzeme ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, sigara kaçakçılığı ile ilgili bir iş yerine düzenlediği operasyonda, 10 kilo 500 gram kıyılmış tütün, 260 adet 20'lik içi dolu makaron, 5 kilogram kıyılmış tütün, 58 adet 200'lük, 18 adet binlik olmak üzere 76 içi boş makaron, 2 kilo 125 gram nargile tütünü ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheli hakkında "5607 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan adli işlem yapıldı.
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