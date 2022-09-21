Haber Giriş: 21 Eylül 2022 Çarşamba 09:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırklareli'nde bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.
Özerler Mahallesi Çeşme Meydanı'ndaki kahvehanede S.A. ile M.D. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.A. yanında bulunan bıçak ile M.D'yi yaraladı.
Yaralanan M.D. ambulansla Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın ardından bölgeden uzaklaşan S.A. polis ekiplerince Gündoğu Mahallesi Emrullah Efendi Caddesi'nde yakalandı.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Kırklareli
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