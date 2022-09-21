Özerler Mahallesi Çeşme Meydanı'ndaki kahvehanede S.A. ile M.D. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.A. yanında bulunan bıçak ile M.D'yi yaraladı.

Yaralanan M.D. ambulansla Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın ardından bölgeden uzaklaşan S.A. polis ekiplerince Gündoğu Mahallesi Emrullah Efendi Caddesi'nde yakalandı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.