Milli Eğitim Müdürlüğünce Halk Eğitimi Merkezi salonunda gerçekleştirilen turnuvada farklı yaş gruplarında 90 öğrenci mücadele etti.

Milli Eğitim Müdür Vekili Hüseyin Kalkan, turnuva öncesinde yaptığı konuşmada, ilk kez "Akıl ve Zeka Oyunları" turnuvası gerçekleştirdiklerini söyledi.

Çocukların turnuva öncesinde okullarında mücadeleye başladığını ifade eden Kalkan, okullarında başarılı olan öğrencilerin de il turnuvasına katılmaya hak kazandığını belirtti.

Turnuvanın düzenlenmesinde emeği geçen öğretmen ve öğrencilere teşekkür eden Kalkan, öğrencilere başarılar diledi.

Konuşmaların ardından mangala, q bitz, pentago, equilibrio, reversi ve kulami oyunlarında başarılı olan öğrencilere ödülleri verildi.

Kaynak: AA