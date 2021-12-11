Haber Giriş: 11 Aralık 2021 Cumartesi 10:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırklareli'nde 9 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan giren 9 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı ile Kofçaz ilçesinde düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Ekipler, denetimlerde iki bölgede bulunan Cezayir ve Afganistan uyruklu 9 düzensiz göçmenin yurda kaçak yollarla girdiğini belirledi.
Bu kişiler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler Kırklareli
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