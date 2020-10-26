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Kırklareli'nde 760 litre sahte içki ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Kırklareli'nde düzenlenen operasyonda 760 litre sahte içki ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 3 kişinin piyasaya sahte içki sürdüğü bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, kent merkezi ile Lüleburgaz ve Babaeski ilçelerinde belirledikleri adreslere düzenledikleri operasyonda 3 şüpheliyi gözaltına aldı.
Zanlıların adreslerinde yapılan aramada 760 litre sahte içki, 2 damıtma düzeneği, 10 kilogram kaçak tütün, 5 bin 50 makaron ile tütün doldurma aparatı ele geçirildi.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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