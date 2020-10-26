İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine, merkez Şehitkamil ilçesi Seyrantepe Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenledi.

Adreste yapılan aramada, 2 kilo 50 gram sentetik uyuşturucu, bir miktar esrar, 10 uyuşturucu hap, 1 hassas terazi, 1 ruhsatsız av tüfeği ve 1 kılıç ele geçirildi.

Adresteki şüpheli S.C, gözaltına alındı.