Kırklareli Valisi Osman Bilgin, asfalt sezonunun açılışı nedeniyle İl Özel İdaresi hizmet binasında düzenlenen törende yaptığı konuşmada, kentteki yatırımların tüm hızıyla devam ettiğini söyledi.

Kırklareli'nin 179 köyünün tamamında hizmet sunulduğunu belirten Bilgin, bu hizmetlerin ulaştırılmasında yaz kış demeden gayret gösteren işçilere teşekkür etti.

Bilgin, sezon açılışının hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

Ardından Bilgin, AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Bilal Kuşoğlu, İl Genel Meclisi Başkanı Aydın Karakoç ve Yol-iş Sendikası Başkanı Güvenç Aygün Kızılcıkdere-Bayramdere yolundaki asfalt yapım çalışmalarını inceledi.