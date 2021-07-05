Bursa'da alınan bilgiye göre, Nilüfer ilçesi Gümüştepe Mahallesi Ormanlar Caddesi civarındaki ormanlık arazide bir çoban, ağaç dibine bırakılmış siyah renkli poşeti fark etti.

Poşeti açınca içinde bebek cesedi olduğunu gören çoban, durumu polise bildirdi.

Polisin olay yerinde yaptığı incelemede, yeni doğduğu anlaşılan bebeğin cesedi, Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Bebeğin kimliğinin belirlenmesi ve olayın aydınlatılması için başlatılan çalışma sürüyor.