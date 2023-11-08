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Güncel
İHA 08.11.2023 18:48

Kırkağaçlı öğrenciler arıların dünyasını keşfetti

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından ilköğretim düzeyindeki öğrencilere arıların dünyasını tanıtmak amacıyla hayata geçirilen ‘Çalışkan Arılara Merhaba’ projesi kapsamında Kırkağaç ilçesinden Alifakı İlkokulu, Karakurt İlkokulu ve Bostancı İlkokulu öğrencilerine arı dünyası farkındalık eğitimi verildi.

Kırkağaçlı öğrenciler arıların dünyasını keşfetti

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından ilköğretim öğrencilerine yönelik olarak düzenlenen ‘Çalışkan Arılara Merhaba’ projesi kapsamında Gölmarmara ilçesinde, Kırkağaç Alifakı İlkokulu 1, 2, 3 ve 4. sınıf düzeyindeki 26 öğrenci, Karakurt İlkokulu 3. sınıf düzeyindeki 28 öğrenci ve akabinde Bostancı İlkokulu 2, 3 ve 4. sınıf düzeyindeki 29 öğrenci olmak üzere toplam 83 öğrenciye eğitim verildi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde Hıroğlu Mahallesi’nde hayata geçirilen Arıcılık Eğitim ve Ana Arı Üretim Merkezi’nde ağırlanan öğrenciler, ilk olarak merkez hakkında bilgilendirildi. Arıların, bitkilerin tozlaşmasına ve biyolojik çeşitliliğe katkısı üzerindeki önemini anlatmak üzere verilen eğitim programında, arıcılık eğitmeni Hüseyin Balkaya, öğrencilere arıları yakından görebilecekleri gözlem kovanı ile arıların dünyasını anlattı. Eğitim sonunda her öğrenciye ‘Arkadaşım Arıcı’ adlı eğitici kitap, yapboz ve Arıcılık Merkezinde üretilen ballar armağan edildi. 

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