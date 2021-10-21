Kırıkkale Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı'yı ziyaret ederek, kentte yapılan çalışmaları değerlendirdi.

Görgün, akılı kavşak sisteminin Kırıkkale'de başladığını ve Türkiye geneline uygulanacak örnek bir proje olduğunu belirterek, projeye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da ilgi gösterdiğini aktardı.

Saygılı da belediye ile ASELSAN arasındaki işbirliğinin devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Akılı Ulaşım Bilim Parkı bölgeye hitap edecek şekilde inşa ediliyor. Park, temel fizik deney düzenek alanı, uzay ajansı sergisi, robotik kodlama, minik mucitler atölyesi, matematik ve akıl oyunları gibi konularda bilgilerle donatılacak. Ayrıca bilim parkımız içerisine bir de buz pisti inşa ederek bu alanın bölgeye hitap eden bir yer olmasını sağlayacağız."

Görgün ve Saygılı, daha sonra trafik akışına büyük rahatlık getirilen akıllı kavşak sisteminin otomasyon merkezini ziyaret ederek, görevlilerden bilgi aldı.

Kentte 17 kavşakta sistemin çalıştığı ve birçok istatistiki bilgi tutulduğu belirtildi.