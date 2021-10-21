Ekicioğlu, yazılı açıklamasında, kent merkezinde iş yerlerinin ve yerleşim birimlerinin yoğun olduğu alanlara yer altı çöp konteynerleri yerleştirildiğini ifade etti.

Havaların sıcak olduğu günlerde istenmeyen bakterilerin çoğalmasının halk sağlığı açısından sakıncalı olduğunu belirten Ekicioğlu, Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerin buraları belli aralıklarla dezenfekte, ilaçlama ve yüzey temizliği yaparak gerekli hijyenik ortamın oluşmasını sağladığını aktardı.