Haber Giriş: 21 Ekim 2021 Perşembe 21:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Van'da `torbacı` operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
[Fotoğraf:AA]
Van'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 3 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, motosikletli Yunus timlerinin çalışmaları devam ediyor.
Bu kapsamda, "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik il merkezinde düzenlenen operasyonda 3 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerin yapılan üst aramalarında, 7,06 gram sentetik uyuşturucu, 2,15 gram eroin, ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu satışından ele edildiği değerlendirilen 2 bin 885 lira ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Van Uyuşturucu
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