İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, motosikletli Yunus timlerinin çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik il merkezinde düzenlenen operasyonda 3 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin yapılan üst aramalarında, 7,06 gram sentetik uyuşturucu, 2,15 gram eroin, ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu satışından ele edildiği değerlendirilen 2 bin 885 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.