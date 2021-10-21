Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesine ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında bugün Kocaeli ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda PKK/YPG/YPJ üyesi oldukları suçlamasıyla 4 şüpheli, ikamet ettikleri adreslerde yakalandı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.