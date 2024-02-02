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Güncel
AA 02.02.2024 00:22

Kırıkkale'de son bir haftada siber suçlarla ilgili 9 işlem yapıldı

Kırıkkale'de polis ekipleri son bir haftada siber suçla ilgili 9 işlem başlattı.

Kırıkkale'de son bir haftada siber suçlarla ilgili 9 işlem yapıldı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 25-31 Ocak'ta sosyal medya hesaplarında suç unsuruna rastlanılan 102 kullanıcıyı tespit etti.

Çalışmalarda 20 dijital materyali inceleyen ekipler, 7 nitelikli dolandırıcılık ve 2 bilişim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme olayı ile ilgili işlem başlattı.

Ayrıca, "SİBERAY Projesi" kapsamında düzenlenen 2 etkinlikte, 340 vatandaş bilgilendirildi.

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