Puslu 8.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 14.12.2023 10:46

Kırıkkale'de son bir haftada siber suçlarla ilgili 11 işlem yapıldı

Kırıkkale'de polis ekipleri son bir haftada siber suçlarla ilgili 11 işlem başlattı.

Kırıkkale'de son bir haftada siber suçlarla ilgili 11 işlem yapıldı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 7-13 Aralık'ta sosyal medya hesaplarında suç unsuruna rastlanılan 108 kullanıcıyı tespit etti.

Çalışmalarda 13 dijital materyali inceleyen ekipler, 6 nitelikli dolandırıcılık, 3 bilişim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme, nitelikli hırsızlık ile banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması olayıyla ilgili işlem başlattı.

Ayrıca, "SİBERAY Projesi" kapsamında düzenlenen 2 etkinlikte, 185 vatandaş bilgilendirildi.

ETİKETLER
Kırıkkale
Sıradaki Haber
Afyonkarahisar'da 37 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:44
Sinop'ta bir haftada 18 koyun telef oldu, inceleme başlatıldı
11:47
Telefon dolandırıcılarına 2 milyon lirasını kaptırmaktan son anda kurtuldu
11:39
Artvin'de heyelan: 2 katlı ev ve 1 ahır yıkıldı
11:39
Salda Gölü, Mars’ın jeolojik geçmişine ışık tutacak
11:39
Korsan taşımacılık yapan minibüs şoförüne 42 bin lira ceza
11:32
Özel sektörün yurt dışı kredi borcu azaldı
Geleceğin aşçıları sebze ve baharatlarını topraksız tarımla yetiştiriyor
Geleceğin aşçıları sebze ve baharatlarını topraksız tarımla yetiştiriyor
FOTO FOKUS
Kassam Tugayları, İsrail askerleriyle karada çatıştığı görüntüleri yayınladı
Kassam Tugayları, İsrail askerleriyle karada çatıştığı görüntüleri yayınladı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ