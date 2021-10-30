Haber Giriş: 30 Ekim 2021 Cumartesi 17:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırıkkale'de şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Kırıkkale'de direksiyon hakimiyetini kaybeden bir sürücü otomobili şarampole devirdi. Yaşanan kazada 2 kişi yaralandı.
Yusuf Y. idaresindeki otomobil, Kırıkkale-Çorum kara yolunun 49. kilometresinde şarampole devrildi.
Yaralanan sürücü ile araçta bulunan Emine Y, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Etiketler: Kırıkkale Trafik Kazası
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