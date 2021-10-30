İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Sakarya ve Mardin'de gümrük kaçağı ürünlere yönelik yapılan çalışmalar sonucu 10 ikamet ve 2 iş yerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, gümrük kaçağı olduğu belirlenen 43 cep telefonu, 5 kablosuz kulaklık, 3 eski cep telefonu ve telefonların seri numaralarının kopyalanmasında kullanılan dizüstü bilgisayar ile 1 yılan ele geçirildi.

Adreslerde bulunan 10 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.