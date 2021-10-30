Haber Giriş: 30 Ekim 2021 Cumartesi 12:25Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Bayburt'un yüksek kesimlerine kar yağdı
[Fotoğraf: İHA]
Bayburt'ta etkili olan sağanak yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.
Bayburt’un Aydıntepe ve Demirözü ilçelerinin yüksek kesimlerinde aralıklı kar yağışı etkili oldu.
Aydıntepe’ye bağlı Trabzon’un Çaykara ilçesi sınırında bulunan Dumlu, Günbuldu ve Kavlatan Köyleri ile yaylalarında kış yaşanmaya başlandı.
Meraların kardan kapandığı yaylalarda büyükbaş hayvanlar ahırlara çekilmeden önce kısa süreliğine otlaklara salındı.
Etiketler: Bayburt Kar Yağışı Sağanak
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