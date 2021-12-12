Haber Giriş: 12 Aralık 2021 Pazar 16:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırıkkale'de refüje çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde otomobilin refüje çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Tugay Güneş (58) idaresindeki 38 RD 864 plakalı otomobil, Kırıkkale-Kayseri kara yolu Keskin Cezaevi yakınlarında refüje çarptı.
Diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile Hacer Güneş (58) yaralandı.
Olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Etiketler: Kırıkkale Trafik Kazası
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