Haber Giriş: 7 Mart 2022 Pazartesi 13:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırıkkale'de otomobilin çarptığı çocuk yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Kırıkkale'de otomobilin çarpması sonucu yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.
S.P'nin kullandığı 34 EZ 066 plakalı otomobil, Millet Bulvarı'nda bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan 13 yaşındaki F.E.E'ye (13) çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan çocuk, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Sürücü, polis merkezine götürüldü.
Etiketler: Kırıkkale
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