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Güncel
AA 20.05.2024 14:01

Kırıkkale'de okullarda Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı için eğitim veriliyor

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesindeki okullarda öğrencilere Kırım Kongo Kanamalı Ateşi'ne karşı eğitim veriliyor.

Kırıkkale'de okullarda Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı için eğitim veriliyor
[Fotograf: AA]

Kırıkkale Yahşiyan İlçe Sağlık Müdürü Fatma Sönmez öncülüğünde başlatılan eğitim programı kapsamında, yaz döneminin gelmesiyle kenelerden bulaşan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığının artmaması amacıyla tüm okullarda öğrencilere bilgi veriliyor.

Dr. Yasemin Alagöz ve beraberindekiler, okulları gezerek öğrencilere hastalıktan korunma yöntemlerini anlatıyor.

Kırıkkale'de okullarda Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı için eğitim veriliyor

Hastalığın riskleri ve alınacak önlemler anlatılıyor

Eğitimlerde, riskli alanlardan döndükten sonra kene olup olmadığını görmek için vücudun ve elbiselerin her yerine dikkatlice bakılması, vücudun özellikle diz arkası, koltuk altları, kulak arkası, ense, saç dipleri ve kasık bölgelerinin kontrol edilmesi gerektiği hakkında bilgilendiriliyor.

Vücudu tutan kenenin en kısa sürede çıplak elle dokunmadan eldiven, bez veya poşetle çıkartılması, çıkarılamıyorsa en yakın sağlık kuruluşuna müracaat edilmesi gerektiği da anlatılıyor.

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