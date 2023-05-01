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Güncel
AA 01.05.2023 15:37

Kırıkkale'de karbonmonoksit gazından zehirlenen kişi hayatını kaybetti

Kırıkkale'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen kişi yaşamını yitirdi.

Kırıkkale'de karbonmonoksit gazından zehirlenen kişi hayatını kaybetti

Karşıyaka Mahallesi 2251. Sokak'taki müstakil evde oğlu Murat E. (46) ile yaşayan Ferziye E. (87), oğlu uyanmayınca komşularından yardım istedi.

Murat E'nin yatağında hareketsiz yattığını ve evde koku olduğunu fark eden komşuları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekipleri, yaptığı kontrollerde Murat E'nin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiğini belirledi.

Murat E'nin cenazesi, incelemenin ardından Kırıkkale Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Anne Ferziye E. ise kontrol amacıyla hastaneye sevk edildi.

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