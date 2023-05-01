Parçalı Bulutlu 16.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 01.05.2023 15:35

Kastamonu'nun yüksek kesimleri beyaza büründü

Kastamonu'nun Araç ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

Kastamonu'nun yüksek kesimleri beyaza büründü

İlçeye bağlı Fındıklı ve Gölcük yaylaları gece saatlerinde başlayan kar yağışıyla beyaza büründü.

Kar yağışını fırsat bilen doğaseverler, yaylada kamp yaptı.

Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Görevlisi Hikmet Haberal, bölgede 30 kişilik bir grupla kamp yaptıklarını anlattı.

Kar haberini alır almaz bölgeye gittiklerini anlatan Haberal, "Nisan ayının sonunda kar gördüğümüz için şaşırdık. Kar, Araç yaylalarına ayrı bir güzellik katmış. Bir gün daha yaylada konaklayıp şehir merkezine döneceğiz." dedi.

ETİKETLER
Kastamonu
Sıradaki Haber
Zonguldak'ta silahlı kavga: 3 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:10
Berlin'de başörtülü Müslüman bir kadının saldırıya uğradığı ortaya çıktı
16:03
Miçotakis: Türkiye seçimlerden sonra büyük bir stratejik karar almalı
16:22
Munzur Çayı'na düşen otomobile ulaşıldı
16:50
Milli Muharip Uçağın adı KAAN oldu
15:37
Rusya: Ukrayna'daki askeri sanayi tesislerine uzun menzilli füzelerle saldırı düzenledik
16:50
Milli kanatlardan gövde gösterisi
MİT'in, dün Suriye'de etkisiz hale getirdiği DEAŞ'ın sözde liderinin bulunduğu bina
MİT'in, dün Suriye'de etkisiz hale getirdiği DEAŞ'ın sözde liderinin bulunduğu bina
FOTO FOKUS
MİT'in Suriye'deki DEAŞ operasyonunun ayrıntıları belli oldu
MİT'in Suriye'deki DEAŞ operasyonunun ayrıntıları belli oldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ