Kırıkkale'de firari hükümlü yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Delice İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yol kontrolü faaliyeti gerçekleştirildi.

Denetimlerde hakkında 12 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edilen L.Ç. yakalandı.

Yapılan incelemede, "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma", "kasten yaralama", "basit yaralama" ve "silahlı yağma" suçlarından arandığı belirlenen L.Ç, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.