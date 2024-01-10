Çok Bulutlu 3.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 10.01.2024 20:46

Kırıkkale'de firari hükümlü yakalandı

Kırıkkale'nin Delice ilçesinde hakkında 12 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

Kırıkkale'de firari hükümlü yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Delice İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yol kontrolü faaliyeti gerçekleştirildi.

Denetimlerde hakkında 12 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edilen L.Ç. yakalandı.

Yapılan incelemede, "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma", "kasten yaralama", "basit yaralama" ve "silahlı yağma" suçlarından arandığı belirlenen L.Ç, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

ETİKETLER
Kırıkkale
Sıradaki Haber
Malatya'da iş kazasında bir işçi yaşamını yitirdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:34
Murat Kurum: İstanbul'da değişim vakti gelmiştir
22:13
Ganalı şef, 227 saat yemek pişirerek dünya rekoru kırdı
22:08
Tekirdağ'ın bazı ilçelerinde eğitime yarın için ara verildi
21:53
AK Parti yerel seçim beyannamesini ay sonuna doğru açıklayacak
22:01
Bartın'da kestiği ağacın altında kalan kişi yaşamını yitirdi
21:43
CHP'de Parti Meclisi toplandı: Yerel seçim hazırlıkları görüşülüyor
İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırıları sürüyor
İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırıları sürüyor
FOTO FOKUS
CHP ile DEM Parti ittifak yapacak mı?
CHP ile DEM Parti ittifak yapacak mı?
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ