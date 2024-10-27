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Güncel
AA 27.10.2024 10:56

Kırıkkale'de devrilen otomobildeki 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Kırıkkale'nin Delice ilçesinde devrilen otomobildeki anne ve oğlu yaşamını yitirdi, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kırıkkale'de devrilen otomobildeki 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Duran D. (55) idaresindeki otomobil, Kırıkkale-Samsun kara yolu Büyükyağlı köyü yakınlarında devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, otomobildeki yolculardan Songül K'nin (41) hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan sürücü ile beraberindeki Umut K. (9), Rabia D. (52) ve Yunus K. (55) ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yüksek İhtisas Hastanesinde tedavi altına alınan Umut K. kurtarılamadı.

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Rabia D'nin de hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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