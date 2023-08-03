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Güncel
AA 03.08.2023 15:02

Kırıkkale'de çeşitli hırsızlık olaylarına karışan şüpheli suçüstü yakalandı

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde çeşitli hırsızlık olaylarına karıştığı iddia edilen şüpheli, bir okuldan hırsızlık yapmak isterken gözaltına alındı.

Kırıkkale'de çeşitli hırsızlık olaylarına karışan şüpheli suçüstü yakalandı

Yahşihan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede farklı tarihlerde 3 cami ve 2 iş yerinden laptop ve para çalınması ile mala zarar verme olayları üzerine çalışma başlattı.

Cami ve iş yerlerindeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin E.Ç. olduğunu belirledi.

Zanlı, hırsızlık yapmak için bir okulun bahçesine girmeye çalışırken polis ekiplerince yakalandı.

Cami ve iş yerlerinden 2 laptop ve 5 bin lira çaldığı, 13'ü camilerden hırsızlık olmak üzere 20 suç kaydı bulunduğu belirlenen şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Güvenlik kamerasının kaydettiği görüntülerde, zanlın caminin iç kapısını zorlaması ve ayakkabılıkların bulunduğu alanda dolaşması yer alıyor.

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