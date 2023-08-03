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Güncel
İHA 03.08.2023 14:44

Havaya ateş açıp paylaşım yapanlar yakalandı

Aksaray’da düğün, nişan ve asker eğlencesi gibi özel günlerde tabanca ve tüfekle havaya ateş açıp sosyal medyada paylaşım yapanlar jandarmanın operasyonuyla yakalandı.

Havaya ateş açıp paylaşım yapanlar yakalandı

Şehir genelinde düğün, nişan ve asker eğlencesi gibi özel günlerde ortaya çıkan magandalara yönelik çeşitli çalışmalar yapan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bu kez de sosyal medya üzerinden takibe başladı.

Sosyal medya üzerinden yapılan takip ve incelemelerde 2 şahsın havaya rastgele ateş açtığını tespit eden İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri kimliklerini tespit ettikleri şahısların ikametlerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Gerçekleştirilen operasyonda 2 şahıs yakalanarak gözaltına alınırken evlerde yapılan aramalarda 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet el yapımı 3 namlulu ruhsatsız tabanca, 8 adet kurusıkı tabanca fişeği, 11 adet av tüfeği fişeği, 2 gram uyuşturucu, 1 adet kök kenevir, 20 gram kenevir tohumu ele geçirildi. Gözaltına alınan şahısların sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürülürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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