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Güncel
AA 03.08.2023 14:40

Iğdır'da 13 göçmen kaçakçısı tutuklandı

Iğdır'da, yurda yasa dışı yollarla düzensiz göçmen soktukları belirlenen 13 zanlı tutuklandı.

Iğdır'da 13 göçmen kaçakçısı tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığınca, geçtiğimiz mayıs, haziran ve temmuz aylarında düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda, 4 ülkeden yasa dışı yollarla Türkiye'ye giren 129 düzensiz göçmen yakalandı.

Jandarma ekibi, 3 ülkeye sınırı olan Iğdır'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 17 şüpheliyi gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 13'ü, göçmen kaçakçılığı suçundan tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla olmak üzere diğer 4'ü serbest bırakıldı.

Yakalanan düzensiz göçmenler ise ülkelerine gönderilmek üzere Geçici Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.

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